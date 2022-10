Firenze, morto rider 26enne: si è scontrato con un’auto su uno scooter

Il giovane studiava come web designer. Sabato sera stava facendo una consegna a bordo del suo scooter quando si è scontrato con una machcina a Rovezzano. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto. Sequestrati i due mezzi e una terza macchina. Da chiarire se e chi possa non aver rispettato un semaforo. Il sindaco Nardella: "È l'ennesimo rider morto mentre correva per rispettare i tempi di consegna” ascolta articolo Condividi

Un ragazzo di 26 anni è morto a Firenze in un incidente stradale: si chiamava Sebastian Galassi e per mantenersi faceva il rider. Sabato sera stava effettuando una consegna per conto di Glovo quando il suo scooter, intorno alle 21.30, si è scontrato con un’auto alla periferia del capoluogo toscano. Portato in codice rosso in ospedale, è morto stamattina.

Faceva il rider per mantenersi e studiava Galassi, nato e residente a Firenze, si manteneva facendo il rider e studiava come web designer. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti della polizia municipale. In una nota di Palazzo Vecchio si spiega che il 26enne, alla guida del suo scooter Honda Sh, si è scontrato con una Land Rover a Rovezzano, "in via de Nicola all'altezza di via Gobetti, "per ragioni in via da accertamento". La Procura, che disporrà l'autopsia, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto. Sono stati sequestrati i due mezzi e anche una terza macchina. Da chiarire se e chi possa non aver rispettato un semaforo.