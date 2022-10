Operazioni per il dispolettamento di tre bombe di aereo di fabbricazione americana che si trovano in via Lido, via IV Novembre e via Ronzani e saranno fatte brillare nei prossimi giorni in una cava. Previste chiusure e deviazioni sulla A1 Milano-Napoli, sul raccordo di Casalecchio e sulla tangenziale di Bologna e della ferrovia Porrettana tra Bologna e Sasso Marconi