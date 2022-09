Meteo, le previsioni di venerdì 30 settembre

Ambiente

C’è anche l’Italia al nuovo sciopero globale per il clima indetto in tutto il mondo da Fridays for future: sono oltre 70 le città italiane che hanno ospitato manifestazioni, da Roma a Milano e Torino, a due giorni dalla data delle elezioni. "Lo scopo della protesta è quello di riportare la crisi climatica e le soluzioni per affrontarla, grandi assenti durante il dibattito elettorale, al centro dell'attenzione pubblica", hanno spiegato i portavoce del movimento in Italia, secondo cui sono 100mila le persone scese in piazza in Italia