Tir si ribalta, chiuso tratto dell’A1 in Emilia-Romagna

Le code dopo l’incidente

approfondimento

Auto schiacciata da tir su statale, un morto in provincia di Caserta

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Vigili del Fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale ed al personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. "Autostrade" segnala che tra il bivio con la A22 del Brennero e Terre di Canossa-Campegine verso Milano è presente una coda di 9 km, con il trafficoche defluisce su due corsie. In direzione di Bologna ci sono 10 km di coda tra Parma e Reggio Emilia e il traffico defluisce sulle tre corsie disponibili. A chi viaggia verso Milano, il consiglio è quello di uscire a Modena nord e rientrare in autostrada a Terre di Canossa-Campegine dopo aver percorso la Strada Statale 9 Via Emilia. "Per le lunghe percorrenze in direzione nord consigliamo di utilizzare la A22 del Brennero e poi la A4 Venezia-Trieste. A chi è in viaggio verso Bologna consigliamo, in alternativa, di immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, uscire a Parma ovest e rientrare in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la Strada Statale 9 Via Emilia", si legge ancora nelle indicazioni fornite da "Autostrade".