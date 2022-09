Meteo, le previsioni: in settimana 3 perturbazioni colpiranno l’Italia

Cronaca

Centro-Sud nella morsa del maltempo. In Basilicata scuole chiuse in molti comuni, sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Eboli-Potenza. Atteso un peggioramento con allerta arancione per Calabria, Molise, Puglia e Campania; gialla su Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e sulle isole. Scuole chiuse a Napoli, strade allagate e traffico in tilt a Palermo e Trapani