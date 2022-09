Vicenza, 13enne scomparsa dal 14 settembre: appello della famiglia

I genitori hanno fatto scattare l'allarme e le fotografie della ragazzina sono state diffuse sui social e in tv. Al momento della scomparsa la 13enne aveva con sé il telefonino che però non è mai stato acceso dal momento della sparizione

Una tuta azzurra, scarpe da ginnastica bianche, uno zaino rosso e uno smartphone con cover glitterata argento. Gloria era vestita così quando, lo scorso 14 settembre, ha salutato mamma e papà per andare a scuola, un istituto professionale di Lonigo (nel Vicentino), dove però non è mai arrivata. Erano da poco passate le 7 del mattino. Da allora della 13enne di Pojana Maggiore, non si hanno più notizie.

Le indagini

I genitori hanno fatto scattare l'allarme e le fotografie della ragazzina sono state diffuse in televisione mentre proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Gloria era molto attiva sui social network. Al momento della scomparsa aveva con sé il telefonino che però non è mai stato acceso dal momento della sparizione. Alta un metro e sessanta, di corporatura normale con capelli lunghi neri (e sfumature rosse), Gloria ha occhi verdi e carnagione chiara con un piercing sulla narice destra.

L'appello su social e tv

La famiglia ha lanciato un appello attraverso social e tv: “Aiutateci a ritrovare Gloria, ha solo tredici anni”. Per il sindaco della cittadina, “L’apprensione della famiglia è quella dell’intera comunità. Ho contattato il papà della tredicenne per far sentire la nostra vicinanza e per far sapere che l’amministrazione comunale è a disposizione per aiutarlo, per quanto possibile”. Foto e descrizione della tredicenne sono stati diffusi in Rete e sui social sperando che qualcuno possa riconoscerla e segnalarla alle forze dell’ordine.