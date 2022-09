A Vicenza la conferenza quadripartita di Vertice

Gli sviluppi

Per quanto riguarda la formazione congiunta, si è giunti alla scelta di estendere il progetto “Polaris”, in atto dal 2017 tra le Istituzioni francese e spagnola, anche ai Carabinieri e alla forza di polizia portoghese. In forza di questo accordo, ogni anno a partire dal prossimo sarà quindi organizzato un modulo in favore di 40 militari (10 per ogni forza di polizia, per l’Arma parteciperanno gli Allievi Marescialli del corso triennale). A rotazione, le Istituzioni aderenti ospiteranno le attività nonché un “modulo europeo” aperto anche ad altre forze di polizia del Vecchio Continente. È altresì previsto uno stage formativo, curato dagli istruttori delle scuole di perfezionamento delle rispettive Scuole Ufficiali, coinvolgendo anche le altre forze di polizia europee e straniere. Quanto all’ambiente, i presenti hanno convenuto sulla necessità di riunioni periodiche finalizzate a verificare la fattibilità di una linea d’azione unitaria. Non solo: si discute anche della possibile creazione di task force congiunte di specialisti. Le forze militari hanno infine concordato un potenziamento congiunto del partenariato pubblico-privato e della formazione cyber, anche attraverso periodici incontri di esperti e la partecipazione a progetti europei. Sono quindi state elaborate proposte per migliorare la comunicazione operativa tramite la formazione, la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo comuni e l’intervento in settori di frontiera come il metaverso.