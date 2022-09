Maxi incendio negli ex stabilimenti Stefanel di Ponte di Piave

Un rogo di vaste dimensioni è scoppiato nell' ex outlet veneto. Le cause sono ancora da chiarire. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono vittime nè feriti

Una nube di fumo e tanta paura. Un incendio è divampato questa mattina a Ponte di Piave, in provincia di Treviso, negli ex stabilimenti di Stefanel. Non ci sono vittime, né feriti. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del magazzino di vestiti. Per spegnere il fuoco sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco di Treviso e del comando di Pordenone. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri di Motta di Livenza e il comandante della stazione di Ponte di Piave per fare i dovuti rilievi.