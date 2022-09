Incidenti sul lavoro, a Tolentino muore un operaio 26enne

Lavoro

Secondo i dati dell'Osservatorio sul precariato Inps, nel primo semestre 2022 i flussi del mercato occupazione hanno completato la ripresa dei livelli pre-pandemici. Ad attestarlo il saldo positivo di quasi un milione di nuovi posti di lavoro tra entrate e uscite. Ma in sei mesi sono stati altrettanti gli addetti ad abbandonare il loro impiego

Il mercato del lavoro italiano ha riassorbito lo choc della pandemia, quando i flussi occupazionali in entrate e in uscita erano bloccati a causa del lockdown e di misure straordinarie come il blocco dei licenziamenti. Lo certifica l'Osservatorio dell'Inps sul precariato, dal quale emerge che "nel primo semestre 2022 assunzioni, trasformazioni e cessazioni hanno completato la ripresa dei livelli pre-Covid”. Unica nota dolente è il boom di dimissioni, che nello stesso periodo sono cresciute su base annua del 31,7% superando il milione di unità