Sciopero aerei il 1° ottobre: stop Ryanair, Easyjet, Volotea, Vueling

Nuovo sciopero in arrivo per chi viaggia in aereo. Sabato 1 ottobre, infatti, si fermeranno i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair e Vueling. A comunicare lo stop è Filt-Cgil e Uiltrasporti, spiegando che "gli scioperi saranno rispettivamente di 24 ore per Ryanair e di 4 ore, dalle 13 alle 17, per Vueling.