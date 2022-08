Ryanair, O'Leary: "Addio voli a 10 euro a causa del caro energia"

Economia

Cancellazione dei voli fino a settembre, ritardi, smarrimenti dei bagagli e indennizzi rischiano di generare un conto molto salato per le società aeree in quella che doveva essere l'estate del rilancio post Covid. Secondo alcune stime, per i vettori il conto della stagione estiva potrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 miliardi

Oltre ai mancati introiti, i vettori dovranno fare i conti con gli indennizzi e la raffica di cause e di ricorsi per i danni ulteriori arrecati ai passeggeri. Secondo alcune stime, il conto per i vettori della stagione estiva potrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 miliardi. In base ai calcoli del Sole 24 Ore, la posta in gioco è di circa 5 miliardi di mancati introiti delle compagnie aeree per la cancellazione dei voli fino a settembre e oltre 2 miliardi per gli indennizzi ai passeggeri