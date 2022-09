Padova, colf ubriaca distrugge casa: arrestata da polizia con il taser

La ricostruzione della vicenda

I poliziotti, una volta arrivati sul posto, hanno notato sul pavimento diversi cocci di bottiglie di birra e vino, mentre la 37enne si trovava in uno stato di evidente e forte agitazione. Nel ricostruire la vicenda, gli inquirenti hanno riferito che la donna, poco dopo essere entrata in casa, ha mostrato quasi subito comportamenti aggressivi. Del tutto fuori controllo, ha continuato a urlare, brandendo in una mano la gamba in legno di un mobile ed indirizzandola in direzione dei poliziotti ogni volta che questi tentavano di avvicinarsi. Impossibilitati a placarla con le parole, gli agenti hanno deciso di utilizzare prima lo spray al peperoncino. Ma la donna è diventata ancora più aggressiva e, a quel punto, quel punto gli agenti stessi hanno deciso di utilizzare la pistola taser, rendendo la donna inoffensiva e quindi arrestandola.