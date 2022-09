Bari, rissa tra donne per questioni sentimentali: traffico in tilt

Una giovane, dopo avere scoperto il fidanzato con un'altra, si è scagliata contro la rivale dando origine ad una vera e propria rissa che ha coinvolto anche amici e parenti, tutti residenti al quartiere San Paolo. È accaduto ieri pomeriggio in via Melo, a Bari dove tante persone si sono avvicinate, attirate dalle urla, e hanno bloccato l'intero isolato, tra via Piccinni e via Abate Gimma. Con non poche difficoltà una decina di agenti della Polizia locale sono riusciti a sedare la lite.