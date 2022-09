Voragine in strada in centro a Fano, due case dichiarate inagibili

Il manto stradale ha ceduto in via de' Borgogelli a causa di una bolla d’aria durante i lavori idrici ad opera di Aset. Vigili del fuoco all’opera, due case inagibili, evacuata una famiglia

Ieri mattina poco dopo le dieci, in pieno centro a Fano, è crollata una parte della strada. Una porzione dell’asfalto ha ceduto, creando un vuoto di circa un metro di profondità e due di larghezza. Il fatto è accaduto mentre gli operai di Aset stavano facendo un intervento sull’impianto idrico. La situazione, pericolosa per la viabilità e per i residenti, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno cercato di mettere in sicurezza la zona e gli eventuali residenti vicini. Il crollo è avvenuto di fronte a una casa disabitata, interessata comunque dal cedimento dell’asfalto. Ma sempre in quell’area c’è un’altra casa, abitata anche da una persona diversamente abile che i vigili del fuoco hanno provveduto a far uscire.