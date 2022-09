Assalto a portavalori in centro a Reggio C., colpo da 80mila euro

Attimi di paura, in centro città a Reggio Calabria, a causa di una rapina tra via San Francesco da Sales e via Miraglia, i due rapinatori armati hanno derubato un furgone della società 'Sicurtransport'. I due malviventi avevano il volto parzialmente coperto da un cappellino ed erano armati di pistola. Sotto la minaccia dell’arma sono riusciti a impossessarsi del plico, contenente denaro in contanti, che una guardia giurata stava per consegnare allo sportello dell’istituto bancario «Intesa-San Paolo». Dentro c'erano circa 80mila euro.