Benno Neumair, la maestra in aula: “La madre lo portò da uno stregone"

E’ iniziato il processo nei confronti di Benno Neumair, il bolzanino di 32 anni accusato di aver ucciso i genitori, Laura e Peter, il 4 gennaio del 2021. La zia, Elisabetta Perselli ha deposto in aula come teste della difesa nel processo sul duplice delitto. Ha raccontato che durante il periodo, nel gennaio 2021, in cui i genitori di Benno erano spariti nel nulla e suo nipote non era stato ancora arrestato, lei non sospettava affatto di lui. La zia ha però aggiunto: "In quel periodo un giorno incontrai Benno e notai che aveva degli occhi da squalo: immobili e inespressivi, non trasmettevano alcuna emozione. Fui colpita da questa cosa".