'Ndrangheta, operazione dei carabinieri nel Reggino: 22 arresti

Blitz dei carabinieri all'alba in provincia di Reggio Calabria. In un'operazione contro la 'ndrangheta denominata "Nuova linea" sono state arrestate, complessivamente, 22 persone, ritenute legale alla cosca Nasone-Gaietti di Scilla, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale Sabato Abagnale su richiesta della Dda, diretta da Giovanni Bombardieri. Per 18 delle persone coinvolte nell'operazione é stato disposto il carcere, mentre altre quattro sono finite ai domiciliari.