Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture, con data 18 agosto, che rende operative le nuove regole per chi decide di spostarsi su due ruote: per tutti i nuovi veicoli dal 30 settembre e per i circolanti a partire dal 1°gennaio 2024, sarà importante avere le frecce e i freni su entrambe le ruote

ENTRO QUANDO ADEGUARSI- Quindi è possibile adeguarsi all’obbligo entro le date stabilite per legge: il 30 settembre prossimo, per gli esemplari nuovi in vendita, e 1° gennaio 2024 per quelli già circolanti. Queste date erano in realtà già state fissate dalla legge 156/2021, entrata in vigore il 10 novembre 2021. In assenza però del Dm attuativo era stato difficile farle rispettarle, tanto che la data originaria per i monopattini nuovi, il 1° luglio 2022, era stata rinviata poco dopo al 30 settembre 2022 dal Dl milleproroghe (il 228/2021), data infine rispettata