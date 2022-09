3/6 ©Ansa

Come si legge su diversi siti che si occupano di scuola e università, per il test sarà necessario portare: un documento di identità in corso di validità; una ricevuta di iscrizione al test di Universitaly; una ricevuta del bollettino per l'iscrizione pagato entro i termini previsti da ciascun bando (copia originale); mascherina FFP2. È comunque importante rileggere il bando specifico a cui ci si è iscritti, per visionare tutte le norme dell’ateneo dove si sostiene il test