Meteo, previsioni di martedì 6 settembre: tempo sereno da Nord a Sud

Tra oggi 5 settembre e martedì 6 ci sarà una breve incursione dell'anticiclone africano che porterà picchi di caldo oltre ai 30 gradi. Tuttavia, già da metà settimana si prevede un peggioramento del meteo. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani: l'alta pressione torna ad imporsi su tutto il nostro Paese, regalando così una giornata stabile quasi ovunque. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto la possibilità di alcune precipitazioni sui settori alpini, in locale sconfinamento verso la pianura della Lombardia in serata. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili.

Cielo sereno in tutta la Penisola

Al Nord martedì prosegue la presenza dell'alta pressione, infatti l'atmosfera sarà stabile, il sole prevalente e il cielo poco nuvoloso. Scarsa nuvolosità sull'arco alpino e prevalenza di ampie zone di sereno sulle restanti aree. Atmosfera stabile nel Centro Italia: a parte qualche nube più diffusa in Sardegna, Toscana e Lazio, per il resto il cielo si presenterà sereno. L'alta pressione proteggerà le regioni del Sud per cui la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo sereno dappertutto a parte modesti annuvolamenti in formazione serale su alta Campania.