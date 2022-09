Meteo, le previsioni di venerdì 2 settembre

Nel giorno che precede l'inizio del fine settimana, condizioni in deciso miglioramento su tutta l'Italia. Nord asciutto, nubi irregolari al Centro e solo una lieve instabilità al Sud. Già sabato si attendono piogge diffuse e persistenti, prima del ritorno del sereno che prevarrà per la prossima settimana

L'autunno meteorologico (iniziato il primo settembre e destinato a concludersi il 30 novembre) si è aperto con piogge e temporali, ma già la prossima settimana torneranno il sole e il caldo su mezza Italia. A essere colpiti in queste ore sono stati soprattutto l'Emilia Romagna e il Centro, con perturbazioni in spostamento dalle regioni tirreniche verso le adriatiche. Acquazzoni anche al Sud, dove il tempo è previsto in temporaneo ma diffuso peggioramento (LE PREVISIONI).

Una pausa prima del nuovo peggioramento

Venerdì 2 settembre possibile tregua, poi, spiega ilMeteo.it, "durante il weekend arriverà la prima perturbazione atlantica autunnale con piogge diffuse e persistenti verso il Centro-nord" ma già nello stesso week-end, al Sud e poi, durante la prossima settimana, su gran parte del Paese, potrebbero tornare temperature elevate e tanto sole per più giorni.

Deciso miglioramento dalla prossima settimana

Per venerdì le previsioni parlano di un Nord asciutto, con un peggioramento dalle ore pomeridiane in Piemonte. Al Centro nubi irregolari, al Sud, invece, tempo instabile solo sugli Appennini. Per la giornata seguente si prevede maltempo al Nord, specie al Nord-ovest. Al centro piogge sulle regioni tirreniche e variabile altrove. Al Sud soleggiato con caldo in aumento. Frequenti rovesci al Centro domenica, caldo intenso verso Sicilia e bassa Calabria; prossima settimana migliora ovunque.