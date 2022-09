Incidente in A12 tra Versilia e Massa, muore bambina di 4 anni

Incidente mortale questa mattina poco prima delle 11 sull'autostrada Genova-Rosignano. Una bimba di 4 anni è morta nel tratto dell’A12 fra le uscite di Versilia (Lucca) e Massa, in direzione Massa, all'altezza del viadotto 30. Secondo le prime ricostruzioni la piccola viaggiava insieme ai genitori, di origine marocchina, e alla sorella di 10 anni, su un'auto che, dopo essersi scontrata con un'altra vettura, si sarebbe cappottata e avrebbe preso fuoco. La bambina morta nell'urto sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

L'incidente

La madre, il padre e la sorella della vittima sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale Apuana di Massa. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto autostradale è stato bloccato alla circolazione sia in direzione nord che in direzione sud per consentire le operazioni di soccorso con l'atterraggio dell'elicottero Pegaso, al termine del quale la carreggiata sud è stata riaperta al transito.