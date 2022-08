Milano-Cortina, la nomina dell'ad possibile dopo le elezioni

L’ipotesi più probabile, secondo quanto appreso dall’Ansa, è che il nuovo amministratore delegato della Fondazione che farà da comitato organizzatore dei Giochi invernali potrebbe essere scelto dal nuovo governo, eletto dopo la tornata elettorale del 25 settembre prossimo. Intanto si è svolta una riunione informale tra i soci per valutare un possibile nome: Colao e Scaroni tra quelli discussi

Pare destinata ad arrivare dopo le elezioni del 25 settembre la nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026. Secondo quanto appreso da fonti di governo dall’Ansa, è questa l'ipotesi che sta diventando sempre più probabile. Nelle scorse ore si è tenuta una riunione informale fra i soci della fondazione che farà da comitato organizzatore dei Giochi invernali, in cui è stato proposto anche il nome di Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica, insieme a quello di Paolo Scaroni. Al momento però, tra i soci, non ci sarebbe ancora un’intesa unica su un nome che, a questo punto, potrebbe anche essere scelto dal nuovo governo.