Colpito da un fulmine sul Gran Sasso, il ragazzo ora è cosciente

Cronaca

Centinaia di persone oggi pomeriggio ai funerali dell'imprenditore piemontese. Lungo via Roma due ali di folla per accompagnare il feretro dell'imprenditore stroncato da un fulmine

Oggi è stato lutto cittadino a Fossano : la città si è fermata per i funerali di Alberto Balocco. L’imprenditore 56enne ed un suo amico, Davide Vigo, sono morti venerdì 26 agosto, folgorati da un fulmine mentre erano in mountain bike sulla strada dell’Assietta in valle Susa , sulle montagne di Pragelato

Proprio la sera prima della tragedia Balocco e Vigo si erano trovati con le famiglie al rifugio Ciao Pais , loro meta abituale per pranzi e cene a Sauze , per festeggiare i 56 anni appena compiuti da Balocco

La celebrazione si è svolta alle 15.30 nella Cattedrale di San Giovenale. In questi giorni, in segno di riconoscenza e rispetto sono stati rimandati anche alcuni eventi in città. Le bandiere sono a mezz’asta sulla facciata del municipio e di fronte allo stabilimento di via Santa Lucia