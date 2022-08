Fulmine sul Gran Sasso, restano gravi le condizioni del 28enne colpito

Sono ore di apprensione a Tivoli, in provincia di Roma, per le tante persone che conoscono Simone Toni, il 28enne colpito ieri da un fulmine a Campo Imperatore insieme ad altri due escursionisti. Ora è ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico, all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e la prognosi resta riservata. Il ragazzo è stato folgorato ieri mattina mentre era in compagnia di due amici di 28 e 24 anni, anche loro ricoverati ma in condizioni meno gravi, lungo un sentiero sul Gran Sasso. I tre ragazzi sono stati raggiunti da una saetta a pochi metri dalla macchina che li avrebbe riportati nella Capitale. Sul posto (2100 metri) si è scatenato un violento nubifragio accompagnato da grandine e vento forte. Senza non poca difficoltà un elicottero del 118 è riuscito ad atterrare sul luogo dell'incidente e a imbarcare il ferito che ha riportato importanti bruciature alla gola.