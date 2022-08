L'Aquila, fulmine colpisce tre ragazzi a Campo Imperatore: uno è grave

Erano sopra l'osservatorio astronomico del Gran Sasso d'Italia quando sono stati colti da un temporale: due di loro sono stati sbalzati senza riportare ferite gravi, mentre per l'altro è stato reso necessario il trasporto all'ospedale dell'Aquila. Ora si trova in rianimazione. Difficoltose le operazioni di soccorso ascolta articolo Condividi

Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, sul Gran Sasso d'Italia: due di loro sono stati sbalzati, senza riportare ferite, mentre per l'altro è stato reso necessario il trasporto all'ospedale dell'Aquila perchè sarebbe in gravi condizioni. Al momento non si conosce la provenienza dei tre escursionisti, si sa solo che il ragazzo gravemente ferito si chiama Simone. Proprio ieri l'imprenditore piemontese Alberto Balocco è morto a causa di un fulmine insieme a un amico mentre stava andando in bicicletta (PROTEGGERSI DAI FULMINI: I CONSIGLI)

Ricoverato in terapia intensiva leggi anche Chi era Alberto Balocco, l'imprenditore ucciso da un fulmine a Torino A dare l'allarme al personale che opera intorno alla funivia è stato un altro escursionista. I due compagni del ferito, in stato di choc, sono scesi a valle tramite la funivia con le loro gambe, poi sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale 'San Salvatore' per le cure. Simone, invece, è stato rianimato sul posto, intubato e trasportato via elicottero e ora si trova in terapia intensiva

Operazioni di soccorso difficoltose leggi anche Morte Alberto Balocco: lunedì saranno celebrati i funerali a Fossano Secondo le testimonianze raccolte, il fulmine sarebbe caduto attorno alle 12,30 mentre i tre erano lungo il sentiero estivo, a poca distanza dall'osservatorio astronomico. Sulla zona, che è ben sopra i 2 mila metri e che ora è in piena nebbia, in quel momento si è abbattuto un forte temporale ma bib si segnalavano attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente. Le operazioni di salvataggio sono state complicate, piloti e verricellisti si sono calati in un tratto impervio della montagna sfidando le condizioni climatiche non favorevoli.