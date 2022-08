Trovato morto lo stambecco salvato dalla scatoletta di tonno

Non ce l'ha fatta lo stambecco soccorso nei giorni scorsi per aver ingerito una scatoletta di tonno arrugginita. L'intervento dei vigili del fuoco e del veterinario sulle Dolomiti bellunesi, nei pressi del lago di Sorapis, era andato a buon fine e l'animale era salvo. Durante un controllo successivo però lo stambecco è stato trovato morto.

Morto per denutrizione

L'animale era denutrito perché impossibilitato a mangiare per lungo tempo. In seguito all'intervento che aveva permesso di liberare lo stambecco dalla scatoletta conficcata in gola, il veterinario aveva ipotizzato una possibile ripresa dell'animale. Si trattava di uno stambecco maschio di dieci o undici anni di età che, prima di trovarsi con lingua e mandibola bloccate, era in buona salute.