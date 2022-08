Venezia, esplode ordigno bellico in casa: un morto e un ferito

Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita nell'esplosione di un ordigno bellico in una casa di San Stino di Livenza, nel veneziano. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno recuperato il superstite. Secondo i primi rilievi, a causare lo scoppio sarebbe stato il tentativo “artigianale” di disinnescare la bomba. Non si conosce, al momento, l'identità delle vittime.

La dinamica

approfondimento

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 17.30 nel comune lungo riviera Silvio Trentin. I residenti hanno udito il botto e si sono riversati in strada, allertando i soccorsi e le forze dell'ordine. I pompieri, arrivati con partenze da San Donà e da Motta di Livenza, sono entrati all'interno dell'abitazione e hanno portato all'esterno l'uomo ancora vivo, che ora si in condizioni critiche. Era privo di conoscenza, è stato caricato a bordo dell'elicottero e condotto all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Per l'altro, a terra, non c'era più nulla da fare. Non è ancora chiaro come sia andata ma al momento pare che l'esplosione sia stata causata da un tentativo di disinnescare l'ordigno con metodi rudimentali. L'edificio è stata chiuso e circondata dagli artificieri.