Bibbona (Livorno), bimbo di 3 anni annega in piscina

Secondo le prime ricostruzioni il bambino sarebbe caduto in modo accidentale nell'acqua ed è annegato. Sul posto i carabinieri

Un bambino di 3 anni è morto per annegamento nella piscina della villa dei nonni, una famiglia di origine milanese, a Bibbona (Livorno), in seguito ad una caduta in acqua. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio.