Ragazze mano nella mano picchiate a Sperlonga

L’Aula di Palazzo Madama ha stoppato l’iter della legge, con un voto segreto. Tanti i commenti sui social da parte di personalità del mondo dello spettacolo. Da Chiara Ferragni ad Alessandro Gassmann, da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, da Annalisa a Francesca Michielin. Ecco come hanno reagito alla notizia Fedez scende in politica? Registrato un dominio per le elezioni 2023

Il Senato, nella giornata di mercoledì 27 ottobre, ha affossato il Del Zan di fatto stoppando l’iter della legge, con un voto segreto sulla “tagliola” chiesta da Lega e FdI. Immediati i commenti e le reazioni sui social da parte di vip e personalità del mondo dello spettacolo. Alessandro Gassmann ha scritto che siamo in "un Paese che attraverso i suoi rappresentanti, vota per non difendere minoranze in evidente difficoltà"