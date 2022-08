Non si conoscono al momento le cause del decesso. I due avevano 38 e 48 anni ed erano originari di Rovigo. La notizia comunicata dal consolato al Comando dei carabinieri del capoluogo veneto

Due italiani, originari di Rovigo, sono stati trovati morti in un albergo a New York. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano al comando dei carabinieri del capoluogo veneto. Non si conoscono al momento le cause della morte dei due connazionali, che avevano 38 e 48 anni.