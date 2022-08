Furti in casa, uno ogni tre minuti in Italia: 182mila denunce nel 2021

I furti continuano a essere un reato molto diffuso in Italia: 7,1 colpi ogni mille famiglie con picchi di 8,4 furti al Nord e di 7,8 al Centro; inferiori alla media il Sud (4,9) e le isole maggiori (3,7). In questo periodo estivo, in cui si annuncia un boom di vacanzieri in agosto, il rischio di un'ulteriore impennata del fenomeno esiste. La Cna suggerisce quindi come fare per evitare brutte sorprese. La spesa, in tali casi, vale sicuramente l’impresa. Tanto più in un periodo come questo che garantisce sostegni pubblici alle famiglie anche sul fronte della difesa dai malintenzionati. Fondamentale – spiega Cna Installazione Impianti – è che tutti i lavori di sicurezza siano affidati a personale specializzato, che usa prodotti di qualità elevata e tecnologicamente aggiornati. Se si subisce un furto e l’impianto è stato installato da personale non qualificato l’assicurazione non riconoscerà il risarcimento.