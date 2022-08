4/10 ©Ansa

Secondo Tuttoscuola sono stati 1.053 gli studenti eccellenti della Lombardia che nel 2022 si sono diplomati con 100 e lode all’esame di maturità. In Calabria a raggiungere lo stesso risultato sono stati in 1.149. La differenza è che in Lombardia si sono diplomati in 74.144 (solo l’1,4% è stato valutato con il massimo dei voti), in Calabria in 18.477 (il 6,2% ha preso la lode). In altri termini in Lombardia solo uno studente su 70 è stato valutato meritevole di lode, in Calabria uno ogni 16