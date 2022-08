Il Carso brucia di nuovo: incendio blocca ferrovie e autostrade

Un nuovo incendio, che sembra di grandi dimensioni, è scoppiato in mattinata nella zona di Duino, sul Carso, vicino a dove nelle scorse settimane erano già divampati grandi roghi . Alcuni testimoni sul posto hanno detto di aver visto fiamme alte anche alcuni metri. L'incendio sarebbe divampato poco dopo le 12.15 nell'area boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord. In via precauzionale – dalle 12:35 - la linea ferroviaria Venezia-Trieste e Trieste-Udine è stata sospesa nel tratto fra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Chiuso anche il raccordo autostradale, in entrambi i sensi, sempre dell’area di Monfalcone. I tecnici dei soccorsi stanno verificando la situazione, per evitare che le fiamme raggiungano proprio l’autostrada. Nelle prossime ore sono attese piogge nella zona, mentre sono già al lavoro i soccorsi. Il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha reso noto che è stato assegnato un velivolo Canadair oggi per le operazioni di spegnimento dell'incendio.

Disagi alla circolazione

Il personale degli ultimi treni transitati nella zona ora chiusa al traffico ha riferito di aver visto fiamme adiacenti la sede ferroviaria. Il rogo si è avvicinato anche all’autostrada A4, con la concessionaria Autovie Venete che ha allertato i vigili del fuoco e polizia stradale che sono accorsi immediatamente sul posto. Visto l'avanzare del fuoco ai lati dell'autostrada e la scarsa visibilità causata dal fumo, Autovie - per garantire la sicurezza degli utenti della strada - ha proceduto a chiudere il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) il traffico viene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone. Anas ha fatto sapere che è stata predisposta l'uscita obbligatoria "Sistiana" per i veicoli diretti a Venezia. Il rogo interessa tutta l'area tra il Lisert e Duino e la visibilità a causa del fumo risulta scarsa. Autovie ha reso anche noto di aver attivato, verso le 13,30, il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste. Chiuso il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste. Questa decisione è stata assunta per far defluire il traffico alla barriera del Lisert dove si registrano 4 chilometri di coda.