Incendi nella notte a Palermo e provincia: vigili del fuoco al lavoro

Fiamme nella notte a Palermo e nella provincia. Incendi sono divampati a Lascari, Partinico, San Cipirello e Monreale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i forestali per cercare di proteggere le abitazioni.

Roghi di spazzatura e sterpaglie anche a Palermo, con i pompieri che sono intervenuti in via Messina Marine, in via Galletti e in via Giulio Bonafede.