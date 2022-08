Maltempo in Valle d'Aosta: frane a Oyace e Bionaz

A Oyace e Bionaz dono in corso da ieri sera le operazioni di sgombero. I mezzi meccanici sono al lavoro per rimuovere i detriti dalla carreggiata. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il centro funzionale regionale ieri aveva diramato un'allerta meteo con criticità idrogeologica ordinaria, legata ai temporali, per la dorsale alpina e le valli del Gran Paradiso, prevedendo possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari”. Il comunicato non escludeva la possibilità di frane superficiali e cadute massi".