Bolzano, bimbo di tre anni azzannato da un cane: è in gravi condizioni

L'episodio è avvenuto al parco Europa, davanti agli occhi della madre e della nonna. Il piccolo in rianimazione nell'ospedale del capoluogo altoatesino. Aperta un'inchiesta da parte della procura

Un bimbo di tre anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale di Bolzano, dopo essere stato azzannato alla guancia da un cane. La

procura del capoluogo altoatesino ha già aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto.