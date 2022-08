Adriatico, invasione a Jesolo di maxi meduse polmonari

Cronaca

Ieri, giovedì 28 luglio, sulla costiera emiliano-romagnola era stata temporaneamente vietata la balneazione in 28 punti per il superamento dei limiti. Poi, nel corso della giornata, alcuni tratti erano stati riaperti. Oggi sono arrivati i risultati dei nuovi campionamenti e i parametri sono rientrati nei limiti in tutti i punti del mare della riviera emiliano-romagnola dove si erano registrate anomalie

In Emilia-Romagna è rientrato l'allarme per la presenza del batterio escherichia coli in mare: ieri, giovedì 28 luglio, sulla costiera emiliano-romagnola era stata temporaneamente vietata la balneazione in 28 punti per il superamento dei limiti. Poi, nel corso della giornata, alcuni tratti erano stati riaperti. Oggi sono arrivati i risultati dei nuovi campionamenti e i parametri sono rientrati nei limiti in tutti i punti del mare della riviera emiliano-romagnola dove si erano registrate anomalie