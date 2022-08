Friuli, petizione contro la gara sessista di mangiatrici di banane

Prevista per questa sera in occasione della Festa degli uomini a Monteprato di Nimis, ha sollevato polemiche. Mentre gli organizzatori della sfida la definiscono come "una goliardata", è partita una petizione di firme, tra le quali spicca il nome di Patrick Zaki, per bloccarla

"In occasione della Festa degli uomini, gara di mangiatrici di banane": è quello che si legge sulla locandina di un evento previsto per martedì 2 agosto a Monteprato di Nimis, in Friuli Venezia Giulia, che sta sollevando una bufera di polemiche perché sessista. Mentre gli organizzatori della sfida si difendono definendola "una goliardata", è partita una petizione di firme per bloccarla. Tra i principali sostenitori c'è Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna sotto processo in Egitto e specializzato in studi di genere, che ha chiesto su Twitter la cancellazione della gara maschilista.

Le partecipanti come oggetti sessuali

"Organizzare una 'Gara di mangiatrici di banane' - aperta a sole donne - in occasione della celebrazione della festa degli uomini è del tutto inappropriato e inaccettabile. Chiedo gentilmente a tutti di firmare la petizione qui sotto per impedire che questo evento si verifichi", ha scritto su Twitter Zaki. Nel testo della petizione si legge: "Il fatto che sia possibile immaginare di organizzare in occasione della Festa degli uomini, una “Gara di mangiatrici di banane” sconvolge e genera rabbia, certamente, ma al contempo anche non sorprende così tanto. Non sorprende, purtroppo, perché si inserisce in un contesto storico, culturale, sociale e politico in cui il ruolo delle donne continua ad essere relegato a quello di oggetto sessuale e sessualizzato". E ancora: "Perché ciò che è festa per l’uomo, o festa dell’uomo, si traduce in una forma di oppressione, denigrazione, oggettificazione e sessualizzazione per la donna e della donna?". L'evento ha sollevato anche l'indignazione della blogger Elen Tuan e della commissione Pari opportunità di Cividale del Friuli Valentina Moro, che su Facebook ha scritto: "Gli eventi possono essere grandi o piccoli, ma nessuna battaglia è piccola se può dare anche solo un minimo contributo ad arginare il clima di violenza e discriminazioni che troppo spesso pensiamo come inevitabile.