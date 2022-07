Meteo, previsioni di mercoledì 27 luglio: possibili temporali al Nord

L'anticiclone africano perde ancora forza e il clima sarà meno rovente su diverse zone d’Italia. Giornata instabile prima al Nord e poi al Centro, più soleggiato al Sud. Possibilità di temporali soprattutto su Piemonte, Lombardia, Liguria, sugli Appennini e sulle coste adriatiche. Temperature in calo al Nord e di qualche grado al Centro ascolta articolo Condividi

Giornata instabile prima al Nord e poi al Centro, con possibilità di precipitazioni, più soleggiato al Sud. Sono queste le previsioni meteo per mercoledì 27 luglio. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano perderà ancora forza e il clima sarà meno rovente su diverse zone d’Italia. Oltre che nelle regioni settentrionali (specie sulle Alpi, sulla pianura piemontese, in Liguria e sulla Lombardia occidentale), possibilità di temporali soprattutto sugli Appennini e sulle coste adriatiche. Venti deboli. Temperature in calo soprattutto al Nord e di qualche grado al Centro (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord

Al Nord sarà un mercoledì con molte nuvole e tempo instabile. Possibili precipitazioni, con locali temporali, soprattutto sul Nordovest. In particolare, la pioggia dovrebbe interessare le Alpi, la pianura piemontese, la Liguria e la Lombardia occidentale. Nel pomeriggio tempo più soleggiato. Venti deboli. Atteso un calo termico di 4-5 gradi, con i valori massimi che oscillano tra i 28 gradi di Aosta e i 31 di Milano e Venezia. Nel capoluogo lombardo pioggia al mattino e poi tempo in miglioramento nel corso della giornata. A Torino pioggia e schiarite in mattinata, nubi nel pomeriggio.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Al Centro prosegue l'influenza dell'anticiclone africano, anche se la sua potenza è inferiore rispetto ai giorni scorsi. Sono attese più nubi sugli Appennini, con possibili temporali soprattutto nel pomeriggio. Temporali di calore potrebbero verificarsi in Abruzzo, Molise, Marche meridionali, Puglia settentrionale e sui rilievi lucani. Più soleggiato altrove. Venti deboli, mari calmi e caldi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi sono compresi tra i 31 gradi di Pescara e Ancona e i 34-35 di Roma, Firenze e Cagliari. Nella capitale la temperatura percepita arriverà a 37 gradi. Nel capoluogo toscano possibile qualche acquazzone in serata.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Tempo prevalentemente soleggiato, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, al Sud. Possibili temporanei annuvolamenti su Puglia e Campania, temporali sul Gargano e rovesci in Basilicata. Venti deboli e mari calmi. Per quanto riguarda il termometro, i valori massimi sono compresi tra i 32 gradi di Potenza e i 36 di Bari. Caldo, ma cielo nuvoloso a Napoli. Sole e temperatura percepita di 38 gradi a Palermo.