Meteo, le previsioni del 26 luglio: temporali e temperature in calo

Per la giornata di martedì 26 luglio al nord è previsto tempo instabile sul Triveneto, verso sera anche al Nordovest e in Emilia. Al centro clima in prevalenza soleggiato mentre al sud ancora sole prevalente e caldo. L'anticiclone africano Apocalisse4800 - chiamato così per la quota dello zero termico prevista a 4800 metri, sulla cima d'Europa, il Monte Bianco - mostra i primi segni di cedimento. A partire da martedì e almeno fino a venerdì 29 luglio l'anticiclone africano perderà la sua forza, almeno sulle regioni settentrionali dove l’atmosfera diventerà più instabile e non mancheranno occasionali forti temporali grazie all'abbassamento di latitudine di un vortice ciclonico attivo sul Nord Europa. Il vortice invierà correnti più fresche che a contatto con il caldo rovente preesistente, daranno vita alla formazione di temporali che dalle Alpi potranno scendere su Prealpi e su alcune zone della Pianura Padana (LE PREVISIONI METEO).