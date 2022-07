Sciopero treni 24 luglio, possibili soppressioni o ritardi in Trentino

Giornata di agitazioni ferroviarie a Trento e Bolzano: le sigle sindacali lamentano una carenza d’organico e problemi di sicurezza a bordo. “Le soluzioni proposte da Trenitalia non risolvono le criticità nel breve periodo: per questo non c’è altra alternativa che la mobilitazione” ascolta articolo Condividi

Perenni carenze d’organico, poca sicurezza per chi lavora, problemi organizzativi mai affrontati, incontri infruttuosi. Per queste ragioni in Trentino-Alto Adige è stata proclamata una giornata di sciopero dei treni per oggi, domenica 24 luglio, che durerà per 24 ore, dalle 2:00 del mattino fino alla 1:00 di lunedì 25. Eventuali ritardi o soppressioni delle corse riguarderanno tutte le principali tratte regionali come Brennero-Verona, Bolzano-Merano, Fortezza-S.Candido e la linea della Valsugana.

Le ragioni vedi anche Mezzi pubblici gratis, ipotesi per Roma. Ecco dove è già realtà A preoccupare i sindacati che hanno indetto lo sciopero, come Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast, Adgb e Orsa, sono soprattutto le carenze in organico. “La nostra analisi non si è mai limitata solo alle fuoriuscite per i pensionamenti, ma a un quadro più ampio, come i cambi profili professionali e le inidoneità temporanee, che è necessario considerare”, hanno dichiarato le sigle a Trento Today. Anche le questioni relative alla sicurezza sono tra i problemi principali segnalati dai promotori della mobilitazione. "Le soluzioni proposte da Trenitalia non risolvono le criticità nel breve periodo e mancano allo stato attuale impegni precisi e dettagliati per il futuro. Per questo non ci sono alternative allo sciopero”, hanno spiegato.

Servizio garantito leggi anche Trenitalia, in Grecia con Hellenic Train. Si punta su Atene-Salonicco Soppressioni o ritardi non riguarderanno i treni a lunga percorrenza mentre, per quanto riguarda il servizio minimo garantito, ci sono alcune precisazioni da fare. Trenitalia assicura i collegamenti essenziali ma i treni che si troveranno già in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale, purchè sia raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Essendo un giorno festivo e non feriale, non saranno previste fasce minime in cui i mezzi saranno regolarmente in funzione. Per questa ragione, essendo eventuali ritardi o soppressioni dei treni non prevedibili, occorrerà fare massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni.