Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 luglio

Nelle ultime 24 ore 31.204 nuovi positivi, contro i 67.817 di ieri. I tamponi sono 135.642 (ieri 297.754), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 23% (ieri era 22,8%). Le persone in terapia intensiva sono 417 (+14), quelle nei reparti ordinari 10.848 (+272). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 170.037. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 20.177.910. I guariti sono 18.553.478

Nelle ultime 24 ore sono stati 31.204 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 67.817. Diminuiscono i tamponi effettuati: 135.642, contro i 297.754 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 23% (ieri era 22,8%). Sono 112 i morti (compreso qualche riconteggio), 14 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa l'Emilia-Romagna con 4.175, poi il Lazio con 3.708. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 417, con 41 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 10.848 (+272). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 20.177.910. Le vittime in totale sono 170.037, con 112 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 79, compresi altri riconteggi). I guariti sono 42.594 nelle ultime 24 ore e 18.553.478 in totale. Sono invece 1.443.130 le persone in isolamento domiciliare (-10.941). I tamponi sono in tutto 232.999.370 - di cui 94.523.918 processati con test molecolare e 138.475.452 con test antigenico rapido -, in aumento di 135.642 rispetto al 17 luglio. Le persone testate sono finora 61.115.142, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

Nelle note del bollettino si legge che: la Regione Abruzzo comunica che "tra i decessi comunicati in data odierna vi è un caso avvenuto nei giorni passati"; la Regione Basilicata segnala che "il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato"; la Regione Campania riporta che "a seguito delle verifiche odierne, si evince che un decesso registrato oggi, risale al giorno 07/07 2022"; la Regione Emilia-Romagna spiega che "è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19"; la Regione Sicilia fa presente che "n. 848 casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 17/07/22 (di cui n. 754 del 16/07/22, n. 49 del 15/07/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 5 IL 17/07/2022 - N. 8 IL 16/07/2022 - N. 5 IL 15/07/2022 - N. 1 IL 14/07/2022"; la Regione Umbria comunica che "5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 118 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina"; la Regione Valle d'Aosta segnala che "la diminuzione dei casi confermati con test molecolare è dovuta ad una verifica che ha comportato una ricollocazione dei casi"; la Regione Veneto riporta che "il dato relativo ai casi confermati da test molecolare è diminuito rispetto a ieri. Le variazioni dei tamponi cumulativi sono legati a continui aggiornamenti e verifiche del flusso dati proveniente da tutti gli attori coinvolti nell'effettuazione, analisi e refertazione dei tamponi".

Le vittime

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 41.142 in Lombardia 10.744 in Campania 14.932 in Veneto 11.620 nel Lazio 17.271 in Emilia-Romagna 11.437 in Sicilia 13.502 in Piemonte 8.731 in Puglia 10.286 in Toscana 3.968 nelle Marche 5.387 in Liguria 3.417 in Abruzzo 2.741 in Calabria 5.198 in Friuli-Venezia Giulia 2.565 in Sardegna 1.895 in Umbria 1.493 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.575 nella Provincia autonoma di Trento 952 in Basilicata 642 in Molise 539 in Valle d'Aosta