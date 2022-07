Meteo, anticiclone africano per 10 giorni: caldo da record

E’ in arrivo un anticiclone africano che durerà almeno 10 giorni che porterà caldo e siccità ad oltranza. Le temperature registreranno punte anomale, fino a 10 gradi in più rispetto alle medie del periodo.

In Italia la mappa meteorologica più estrema mostra lo zero termico a 5.200 metri: in questo caso non avremo temperature sottozero in nessuna zona del nostro Paese, ci attendiamo nuovamente massime record fino a 10 gradi anche sul Monte Bianco.

Caldo e siccità

approfondimento

Nuova ondata di calore sull'Italia: ecco dove farà più caldo

La siccità causata dalle poche piogge dell'inverno e della primavera non troverà sollievo da questa estate record, calda e secca. L'Italia sarà inizialmente sfiorata dalla massa d'aria peggiore che si dirigerà anche verso la penisola Iberica, Francia e Germania. Giovedì toccheremo i 37-38 gradi in Pianura Padana. La prossima settimana potrebbe essere peggiore con valori ancora più alti ed in estensione alle regioni centrali. Al Sud vivremo una fase calda, ma non eccezionale.

Le previsioni di venerdì 15 luglio

Al Nord mattina soleggiata. Dal pomeriggio qualche isolato temporale in arrivo sulle Alpi orientali. Temperature in aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al Centro giornata pienamente estiva, soleggiata e con possibili annuvolamenti sull’Appennino settentrionale. Temperature in aumento, massime tra 33 e fino a 36. Al Sud condizioni anticiclonica ma con caldo meno opprimente. I valori diurni saranno compresi tra 29 e 32 gradi.