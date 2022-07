Al via il concorso per la magistratura: 500 posti disponibili

Ha preso il via oggi, con la prima delle prove scritte, il maxi-concorso per 500 posti in magistratura. Sono 6.524 i candidati che partecipano: risale a 14 anni fa l'ultimo bando con numeri analoghi. Tre le prove scritte che i candidati devono affrontare: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo. La prima fase del concorso si svolge in cinque sedi: Fiera di Roma (dove sono stati ammessi 1.961 candidati), Fiera del Levante di Bari (601 candidati), Fiera di Bologna (1.729 candidati), Fiera di Milano-Rho (1.072 candidati) e Lingotto Fiere di Torino (1.160 candidati).

Cinque ore per ciascuna prova

Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati, si legge nel regolamento, hanno a disposizione, per lo svolgimento del tema, cinque ore dalla dettatura della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. Vietato introdurre nell’aula d’esame "carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione. I candidati potranno portare con sé gli indispensabili effetti personali".