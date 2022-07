Bologna, partono per le vacanze ma dimenticano il figlio di 7 anni

Il bambino è stato trovato per strada da alcuni passanti e soccorso dai carabinieri, che poi hanno avvisato i genitori. Alla base dell’accaduto un fraintendimento: il piccolo è sceso dal camper del papà per viaggiare in auto con la mamma ma lei era già partita. Scattata la segnalazione alla Procura dei minori ascolta articolo Condividi

Partono per le vacanze ma si scordano il figlio a casa. È successo a Bologna, dove un bambino di sette anni è rimasto da solo per strada mentre i genitori, ignari della sua assenza, facevano rotta verso la meta scelta per trascorrere le vacanze estive. Nelle ore seguenti, il piccolo è stato soccorso e si è ricongiunto ai genitori. Per i due, è scattata una segnalazione alla Procura dei minori.

Un’incomprensione approfondimento Estate 2022, 14 libri per bimbi da 0 a 12 anni da leggere in vacanza A trovare il bimbo in lacrime e avvisare i carabinieri sono stati alcuni passanti che percorrevano le strade del quartiere San Ruffillo, dove abita la famiglia. Una volta contattati i genitori, entrambi quarantenni, i militari hanno ricostruito l'accaduto: il piccolo sarebbe dovuto salire sul camper guidato dal padre ma all'ultimo momento aveva scelto di andare con la mamma che li avrebbe seguiti in auto. Da qui, il fraintendimento nella coppia: l’uomo credeva che il figlio fosse partito e si trovasse al sicuro con la moglie ma quest’ultima, ignara del cambio di programma, li aveva anticipati e si era già messa in viaggio da sola qualche minuto prima.

Segnalati Dopo aver soccorso il bambino, le forze dell’ordine si sono messe in contatto con i genitori che sono riusciti a raggiungerlo nel giro di pochi minuti avendo percorso un tragitto limitato. Dell'episodio è stata informata la Procura dei minori, anche se non ci sarebbero gli estremi per contestare un reato. Non è la prima volta che, prima o durante le vacanze, si verifica un episodio di questo tipo: nel 2020, ad esempio, una coppia di venditori ambulanti aveva dimenticato il figlio di tre anni in un lido a Otranto.