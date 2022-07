Meteo, le previsioni di lunedì 11 luglio

Inizio settimana con l'anticiclone delle Azzorre che regala giornate di sole ma clima non afoso. Domani attesa qualche nuvola solo su Triveneto, Appennino, lungo le coste del basso Tirreno e su quelle ioniche di Calabria e Sicilia. Da giovedì invece arriverà una nuova intensa ondata di caldo africano, anche con possibili temperature record

La nuova settimana inizia con una giornata di sole, in attesa che le temperature tornino a salire su livelli di allerta da giovedì in poi. Per lunedì 11 luglio le previsioni meteo indicano che l’alta pressione delle Azzorre darà vita a un cima di caldo piacevole. Qualche nube sul Triveneto, sull’Appennino, lungo le coste del basso Tirreno e su quelle ioniche di Calabria e Sicilia. A metà settimana invece partirà una nuova ondata di caldo africano, con possibili temperature record (LE PREVISIONI METEO).