Meteo, previsioni del weekend: il caldo se ne va (ma tornerà presto)

Un'altalena meteorologica sta interessando il nostro Paese: dopo tre settimane di caldo africano, ora la situazione è cambiata radicalmente con piogge e cali termici vistosi. Lo scontro tra l’aria nord atlantica e quella sahariana ha provocato fenomeni violenti con temporali e tanto vento. Nei prossimi giorni tornerà a farci visita l’anticiclone delle Azzorre: nel fine settimana le temperature saranno gradevoli intorno ai 30 gradi e cieli azzurri su gran parte d’Italia.

Per 5 giorni temperature nella norma

Godremo della compagnia azzorriana per 5 o massimo 6 giorni per poi fare i conti con una nuova risalita di aria nordafricana. Nelle prossime ore sono attesi ancora temporali intensi e venti molto forti sulle regioni meridionali, in particolare sul basso Adriatico e sulla fascia ionica. Il mare quest'anno all'inizio di luglio presenta già temperature molto calde fino a 27-28 gradi: questo calore è energia per generare fenomeni temporaleschi violenti.

Giugno da record

L'acqua dei nostri mari si è scaldata in seguito alle numerose ondate di caldo africano che ci hanno colpito, ad iniziare dal 10 maggio. la temperatura dell’acqua ha superato di almeno 5 gradi i valori climatici attesi per l'inizio di luglio. In Italia il primo semestre è stato il più rovente della storia, il mese di giugno ha registrato un valore medio più alto di 2,88 gradi rispetto all'andamento climatico ed è stato il secondo più caldo dopo il famoso 2003.