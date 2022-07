Incendio Roma, Gualtieri: “Dura prova per i romani, serve unità”

Cronaca

Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile in tutto il quadrante est della Capitale compresa l'area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio e - spinta dal vento - si vede anche dal centro di Roma, compreso il Circo Massimo. "Le attività di messa in sicurezza stanno proseguendo, ma la situazione attualmente è sotto controllo; in via di spegnimento gli ultimi focolai", hanno fatto sapere in serata i presidenti dei Municipi Roma V e VII Mauro Caliste e Francesco Laddaga