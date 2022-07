Incendio Roma, al lavoro oltre 100 vigili del fuoco. VIDEO

La situazione del rogo scoppiato tra la via Casilina e la via Tuscolana è sotto controllo e procedono le attività di messa in sicurezza con 50 automezzi, compreso un Dragon aeroportuale, autopompe di supporto inviate da Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina e autobotti da Arezzo, Terni, Caserta, Macerata e L'Aquila. Intervenuti anche due elicotteri della Protezione Civile

Sono più di 100 i vigili del fuoco - con 50 automezzi compreso un Dragon aeroportuale - al lavoro per spegnere l’incendio scoppiato a Roma nel pomeriggio e che ha interessato alcune attività di autodemolizioni tra la via Casilina e la via Tuscolana, per oltre un chilometro lungo la via Palmiro Togliatti. Dal rogo si è sprigionata una nube di fumo nero che ha coperto diversi quartieri ed era visibile anche dal centro.

Rinforzi da 5 regioni e 4 palazzine evacuate

In supporto ai vigili del fuoco sono state inviate autopompe da comandi di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina e autobotti dai comandi di Arezzo, Terni, Caserta, Macerata e L'Aquila. Quattro palazzine di sette piani di via Fadda sono state evacuate in via precauzionale. "Le attività di messa in sicurezza stanno proseguendo, ma la situazione attualmente è sotto controllo; in via di spegnimento gli ultimi focolai - hanno fatto sapere i presidenti dei Municipi Roma V e VII Mauro Caliste e Francesco Laddaga - Nei prossimi giorni sarà possibile valutare realmente tutti i danni. Tutti i pronto soccorso della zona sono stati allertati dalla Regione per eventuali sintomi respiratori”.